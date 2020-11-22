İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı

Yaşadığı evinin bir odasını bu işe ayıran Anıl, aldığı iki makinede yaklaşık 15 çeşit meyveyi kurutup cips haline getirerek satmaya başladı. Kuru meyveleri ilk olarak Uşak'ta satışa sunan Anıl, "Merve'nin Elinden" adında oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerindeki alışveriş sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından da pazarladı.

Kısa sürede birçok şehirden talep almaya başlayan genç girişimci, şimdi kendi markasının basılı olduğu özel ambalajlarda paketlediği ürünleri kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.