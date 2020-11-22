İsraf olmasın diye kuruttuğu meyveler girişimci yaptı

Merve Anıl, bu süreçte hasta ziyaretinde getirilen meyveleri, israf olmasın diye ince ince dilimleyerek kuruttu. Kuruyunca cips haline dönüşen meyveleri, gelen misafirlere de ikram eden Merve Anıl, çok beğenilince bununla ilgili üretim yapmaya karar verdi.
Yaşadığı evinin bir odasını bu işe ayıran Anıl, aldığı iki makinede yaklaşık 15 çeşit meyveyi kurutup cips haline getirerek satmaya başladı. Kuru meyveleri ilk olarak Uşak'ta satışa sunan Anıl, "Merve'nin Elinden" adında oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerindeki alışveriş sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından da pazarladı.
Kısa sürede birçok şehirden talep almaya başlayan genç girişimci, şimdi kendi markasının basılı olduğu özel ambalajlarda paketlediği ürünleri kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
Merve Anıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portakal, çilek, ananas, muz, elma, kayısı, şeftali, erik, incir, dut, nar, Hindistan cevizi gibi meyveleri kurutarak sattığını söyledi.
Evdeki israfı önlemek adına böyle bir işe başladığını aktaran Anıl, "Bu kadar talep göreceğini ben de düşünmüyordum ama şu an karşılaştığım yoğun ilgiden çok memnunum. Öncelikle kendi işimi kurduğum için çok mutluyum. Çocuklarımıza sağlıklı meyve cipsleri yedirmeyi öneriyorum." dedi.
Ürünlerini Türkiye'nin 81 iline kargoyla gönderdiğini dile getiren Anıl, işini daha da büyütmeyi planladığını aktardı.