İstanbul Boğazı’nda büyük gizem! Rus yüzücü Nikolai Andreevich boğuldu mu karaya mı çıktı?

Güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi, yakınlarının ve yarışmaya katılanların tespit edilmesi, otel ve hastane kayıtlarına bakılması istendi. Soruşturmada, 3 tanığın ifadesi de alındı. Yarışma için İstanbul'a geldiklerini anlatan yüzme eğitmeni Aleksi Kazak, "Saat 10:08'de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı. Yarış günü alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu." dedi.

Psikolog Elena Khors ise, "23 Ağustos'ta test yüzüşü için Nikolai ve Aleksi ile bir araya geldik. Daha sonra otellerimize döndük. Yarış günü üçümüz de aynı gemideydik. Start noktasında beraber atladık, bir daha da görmedim. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik" dedi.