İstanbul Boğazı'nda büyük gizem! Rus yüzücü Nikolai Andreevich boğuldu mu karaya mı çıktı?
24 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen yüzme yarışına katılan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un kaybolması üzerine ekiplerin arama çalışması sürüyor. Rus yüzücü için özel ekip oluşturulması talimatı verilirken bir görgü tanığı da Svechnikov'u yanlış yöne gittiği için uyardığını belirterek 'Karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum' dedi.
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla Beykoz Kanlıca-Beşiktaş Kuruçeşme arasında gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rusya uyruklu yüzme hocası Nikolai Andreevich Svechnikov'un bulunması için çalışmalar devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak özel ekip kurularak olayın derinlemesine araştırılması konusunda talimatı verildi.
Güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi, yakınlarının ve yarışmaya katılanların tespit edilmesi, otel ve hastane kayıtlarına bakılması istendi. Soruşturmada, 3 tanığın ifadesi de alındı. Yarışma için İstanbul'a geldiklerini anlatan yüzme eğitmeni Aleksi Kazak, "Saat 10:08'de suya atladık. Yaklaşık 400 metre birlikte yüzdük. Nikolai daha sonra geride kalmaya başladı. Yarış günü alkol almadık. Daha doğrusu bizim yanımızda alkol aldığını görmedik. Bildiğim kadarıyla hastalığı da yoktu." dedi.
Psikolog Elena Khors ise, "23 Ağustos'ta test yüzüşü için Nikolai ve Aleksi ile bir araya geldik. Daha sonra otellerimize döndük. Yarış günü üçümüz de aynı gemideydik. Start noktasında beraber atladık, bir daha da görmedim. Varış noktasında bekledik ama gelmedi. Daha sonra kayıp olduğunu öğrendik" dedi.
"UYARMAMA RAĞMEN ROTASINI DEĞİŞTİRMEDİ Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü. Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.
Şamiloğlu, "Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim." dedi.Şamiloğlu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu. Uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ BAŞKANI CANER AKSÜT
"BEBEK'TE AKINTI TERSİNE DÖNÜYOR" "Boğaz yarışında bazen akıntı çok olurken bazen rüzgar çok olur. Yani denizde dalga olur. Denizin dalgalı olması daha tehlikelidir. Bebek Koyu'na doğru yaklaştığınız zaman akıntı terse döndüğü için oraya girdiğinizde kalırsınız. Oradan çıkmak oldukça zordur. Bu şartlarda yüzmek zorlaşır. Bu spor dünyanın en önemli spor dalları arasında yer alıyor. Zaten yarışın enteresan olmasının sebebi de bu. Olay sadece Asya'dan Avrupa'ya geçmek değil. Doğru akıntıyı bulan şampiyon oluyor. Sonuçta bu bir havuz yarışı değil. Akıntılarla da boğuşarak, onları da bilerek buna göre yüzmek gerekiyor."
"YANLIŞ YERE GİTME İHTİMALİNİ ZAYIF GÖRÜYORUM" Yarışın güvenliğini sağlamak için yüzücülerin sağında ve solunda 60 bot vardı. Bunların dışında Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin katılımıyla toplamda 100 tekne yarışta görev aldı. Ayrıca belirli noktalarda hakem botları var.Geçmiş yıllara göre 100 bot çok fazla. Elektronik çip ve şamandıra konularına gelirsek, elektronik bileklik gibi bir teknoloji var mı yok mu bilmiyorum. Şamandıra ise yüzme yarışının ruhuna aykırı. Yüzücü, şamandırayı tutup dinlenebilir. Ancak bu yarışmamış gibi olur. Makbul bir durum değil. Kuzeyden güneye doğru yüzücülere yardımcı olacak bir akıntı söz konusu. Ancak bu yıl fazla değildi.
Akıntı fazla olursa orta hattan finişe doğru gittiklerinde kişileri Anadolu Yakasına doğru atıyor. Ve köprüye doğru gitmelerine reden oluyor. Bu sene akıntı az olduğu için geriye dönüş yapabildiler. Akıntının çok fazla etkisi yoktu bu sene.
Yarışma öncesi TMOK tarafından yüzücülere tekne ile yarış rotasında tanıtım yapılır. Akıntıların nerede olduğu belirtilir. Özellikle FSM Köprüsü'nün gölgesi denize düşüyor. O gölgeye geldiklerde bir şaşkınlık yaşıyorlar.
Aydınlık durumdan karanlığa düşüyorlar. Kaybolan kişi yüzme eğitmeni. Dolayısıyla yüzme eğitmeninin ancak sağlık nedeniyle kalp krizi gibi bir nedenden boğulma vakası olmuş olabilir. Yanlış yere gitme ihtimalini zayıf görüyorum.