İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

Son dakika İstanbul deprem haberleri: İstanbul ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası uzmanlardan art arda açıklamalar geldi. Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.15'te de merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'ın aktardığına göre bu sabahMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte detaylar...