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Haberler Galeri İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri

İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir'in depreme dayanıklı ilçeleri

Son dakika haberi... Gece saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümüşhane ve Malatya da sallandı. Depremin ardından İzmirli vatandaşlar depreme dayanıklı ilçeleri merak etmeye başladı. Peki İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:59

İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

Son dakika İstanbul deprem haberleri: İstanbul ve birçok ilde hissedilen deprem sonrası uzmanlardan art arda açıklamalar geldi. Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.15'te de merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan AFAD'ın aktardığına göre bu sabahMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar İstanbul'da İzmir'de depreme dayanıklı ilçeler hangileri? İzmir'de fay hattı nereden geçiyor? İzmir'de deprem ne olur mu, ne zaman olur? sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

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İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

İZMİR DEPREM BÖLGESİ Mİ, İZMİR'DEN DİRİ FAY GEÇİYOR MU?

Birinci derece deprem kuşağında yer alan İzmir'e ilişkin olarak da önemli uyarılarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "İzmir'den kuşkumuz var. Bunu dediğimizde, 'Hemen yarın deprem olacak, eve girmeyin' demiyoruz. İzmir'den endişemiz var. Neden? Canlı faylar var. Canlı fay demek, günün birinde tekerrür periyodu doğduğunda harekete geçip deprem üretebilir. Bu faylar özellikle çevrede olan faylarla tetiklenebilir, stresleri artmış olabilir. Daha önce Sisam'da olan depremde, bu fayların önemli bir kısmı yüklendi. Kendileri zaten bir stres, zaman geçtikçe yüklüyorlar. Bir de çevredeki depremlerden stres geldiği zaman yükleniyorlar" dedi.

İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

İzmir bölgesinde de deprem riski olduğuna dikkat çeken Naci Görür şöyle konuştu: "İzmir Körfez de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

İZMİR'DE DEPREM NE OLUR MU, NE ZAMAN OLUR?

Artık fay-deprem tartışmasını bırakalım, İzmir gerçek anlamıyla deprem kenti. Çok az kentte bu kadar az aktif fay sistemi var, bunlar bugün olmazsa yarın, elbet deprem yaratacak. O zaman üzüleceğiz. Sisam depreminde 70-80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Burayı deprem dirençli yapmak lazım."

İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

İZMİR'DE FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

"İzmir'de 7 veya daha üstündeki büyüklükte deprem olmaz" yaklaşımının doğru olamayacağını söyleyen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Zafer Akçığ, kentte tehlike arz eden 4 önemli fay bulunduğunu belirtti.

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