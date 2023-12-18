İstanbul, Gümüşhane, Malatya... Art arda depremler korkuttu! İşte İzmir’in depreme dayanıklı ilçeleri

Son dakika haberi... Gece saatlerinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedilen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Gümüşhane ve Malatya da sallandı. Depremin ardından İzmirli vatandaşlar depreme dayanıklı ilçeleri merak etmeye başladı. Peki İzmir'in depreme en dayanıklı ilçeleri nereler? İzmir'de deprem olur mu, ne zaman olur? İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler nereler? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:59