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Haberler > Galeri > İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

İstanbul'da gerçekleşen son dakika depremi akıllara Frank Hoogerbeets'in kehanetlerini getirdi. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 4,6'lık depremden sonra yine akıllara geldi. Daha önce Türkiye'yi defalarca uyaran Frank Hoogerbeets, özellikle İstanbullulara 'Tetikte olun, alarmda olun' mesajını vermişti. Peki büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 4,6'lık deprem büyük depremin habercisi mi? İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan Türkiye ve İstanbul uyarıları...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:47
İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor.

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İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.

İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.

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