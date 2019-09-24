İstanbul Silivri'deki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...

İstanbul'da gerçekleşen son dakika depremi akıllara Frank Hoogerbeets'in kehanetlerini getirdi. Kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 4,6'lık depremden sonra yine akıllara geldi. Daha önce Türkiye'yi defalarca uyaran Frank Hoogerbeets, özellikle İstanbullulara 'Tetikte olun, alarmda olun' mesajını vermişti. Peki büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 4,6'lık deprem büyük depremin habercisi mi? İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan Türkiye ve İstanbul uyarıları...