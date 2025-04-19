İstanbul'daki kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret! Usulsüz yumurta satışı skandalının yazışmaları ortaya çıktı
İstanbul'daki özel bir kadın doğum kliniğindeki skandal CİMER'e yapılan şikayet ile ortaya çıkmıştı. Kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde satan şebekenin genç kadınlarla yazışmalarına ve konuyu ihbar eden kadına SABAH ulaştı. Ortaya çıkan korkunç yazışmalarda şebeke üyesinin mağdur kadınlara, "Ücreti, çıkardığın sağlıklı yumurta sayısı belirler. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur." dedi. İşte detaylar... .
SABAH
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İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurtdışındaki tüp bebek merkezlerinde satışının yapıldığı iddialar üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.
"ŞİKÂYET ETTİM, YAPMAM GEREKENİ YAPTIM"
İddiaya konu skandalı CİMER'e ihbar eden kadın SABAH'a konuştu. Olayın yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştiğini ifade eden kadın, asıl mağdurun kardeşi olduğunu belirterek "Konuyla ilgili CİMER aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na şikâyet ederek yapmam gerekeni yaptım. Tam olarak şikâyetimde yazdığım gibi her şey. İnşallah hastane de kapatılmıştır." diye konuştu.
Kardeşine teklifin WhatsApp üzerinden yapıldığını ve ona engel olduğunu söyleyen ihbarcı kadın "Kardeşim öğrenciydi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde aklına girmeye çalışmışlar, kandırmışlar. 'Yasal zaten" falan diyerek. Ben öğrenince engel oldum." dedi.
İŞTE O YAZIŞMALAR
Usulsüz organizasyon yapan kişilerin genç kadınlara yazdığı korkunç detaylara da SABAH ulaştı. Yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz.
Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin." dediği görüldü.
"İLAÇLAR 30 BİN, TESTLER 1000 EURO"
Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. "
"Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.