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Haberler > Galeri > İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile tek celsede boşanan Özcan Deniz ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz kendisinden yardım isteyen hasta kız kardeşi Gülcan için "Öyle bir kardeşim yok" demişti. Ancak Deniz'in yalanı belgelerle ortaya çıkmıştı. Özcan Deniz'in bu açıklaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Hayranları Özcan Deniz'in özel hayatını merak edip araştırıyor, onun hakkındaki her detayı öğrenmek istiyor. İşte Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in görenleri şoke eden evi...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:27
İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Oğulları Kuzey'in velayetini ortak alan çift, yolları ayırdı ancak evleri henüz ayırmazken hayranları ikilinin evini merak etti. İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin evleri...

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İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

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