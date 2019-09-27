İstanbullu Gelin dizisinin Faruk'u Özcan Deniz hakkında şok gerçek! Görenler şoke oldu...

İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran Özcan Deniz ile Feyza Aktan çifti, 1 yıl önce Mart ayında nikah masasına oturmuş ve Nisan ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan ile tek celsede boşanan Özcan Deniz ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz kendisinden yardım isteyen hasta kız kardeşi Gülcan için "Öyle bir kardeşim yok" demişti. Ancak Deniz'in yalanı belgelerle ortaya çıkmıştı. Özcan Deniz'in bu açıklaması hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Hayranları Özcan Deniz'in özel hayatını merak edip araştırıyor, onun hakkındaki her detayı öğrenmek istiyor. İşte Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in görenleri şoke eden evi...