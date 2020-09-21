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Haberler Galeri İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucağına aldı. Bebeklerine Marsel adını veren çfitin doktorları, doğum anına dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:26
İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

14 Temmuz'da oğlu Marsel'i dünyaya getiren Cansu Tosun'un suda doğum yaptığı ortaya çıktı. Eşi Erkan Kolçak Köstendil ile doğum havuzuna giren Cansu Tosun'un o anlarını doktoru Yusuf Olgaç Instagram'da paylaştı.

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İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

Dr. Olgaç, 41 hafta geçmesine rağmen gelmek bilmeyen Marsel bebeğin havuzda doğumunun saatler sürdüğünü yazdı.

İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

Dr. Olgaç, Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çiftinin bebeklerine kavuştuğu anın fotoğrafını koyup altına şöyle yazdı:

"Marsel'in doğumu için Hollanda'yı seçmişlerdi aslında. Ama Covid19 salgını sınırları kapatınca hayallerindeki kavuşma için yeni bir plan yapmaları gerekmiş. Ve sonrasında doğuma haftalar kala biz de tanıştık. İlk muayenede durum değerlendirmesi şöyleydi: Hayallerindeki doğum ülkesi Hollanda. Sezaryen oranı %10'un altında. Ebe-doula desteğinin, suda hatta evde doğal doğumun yaygın olduğu bir memleket. Ama onlar sezaryen oranının %80 olduğu bir şehirde doğum yapmak zorunda kalmışlardı. Üstelik suda doğum imkanı yok denecek kadar azdı. Hayallerindeki buluşma için onlara İstanbul'da küçük bir Hollanda yaratmak üzere birlikte yola çıkmaya karar verdik o gün." ⠀

İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları


"Bizi 41 hafta bekleten Marsel havuzda da bekletmeye devam etti. Ama Cansu Toosun'un takdire şayan dayanıklılığı; Erkan Kolçak Köstendil'in her daim desteği ve ekibe olan güven ile teslimiyetleri Marsel'i onlara sağlıkla getirdi. Marsel'in de hakkını verelim. 41. haftada saatler süren bir yolculuğun sonunda boynunda 3 tur kordon ile hiç geri adım atmadan doğdu. Nst takiplerinde 'Ben iyiyim geliyorum. Siz kendi işinize bakın' dedi adeta." ⠀

İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

"Erkan çok başarılı bir oyuncu. Ama Marsel'i gördüğü an havuzda o saf gözyaşlarını akıtırken hiç de rol yapmıyordu bana göre. Sanırım bundan sonra filmlerinde mutluluk gözyaşları dökmesi gerekirse o anları hatırlaması yeterli olacak."

İşte Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'in suda doğum fotoğrafları

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun 2018'de nikah masasına oturmuştu.

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