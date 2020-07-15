İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

Survivor 2020 dün ekrana gelen canlı yayınla sonlandı. Yarışmayı Barış Murat Yağcı ile final koltuğuna oturan Cemal Can Canseven kazandı. Peki, geçmişten günümüze kadar hangi isimler şampiyon oldu?