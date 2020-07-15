  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

Survivor 2020 dün ekrana gelen canlı yayınla sonlandı. Yarışmayı Barış Murat Yağcı ile final koltuğuna oturan Cemal Can Canseven kazandı. Peki, geçmişten günümüze kadar hangi isimler şampiyon oldu?

Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:52 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06
İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

2005 - Uğur Pektaş

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

1979 doğumlu Uğur Pektaş, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra başladığı oyunculuk kariyerine devam ediyor. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde bir kaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı.

İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

2006 - Derya Durmuşlar

İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

Türk ve Yunan yarışmacılar arasında düzenlenen Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasını kazanan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu yolu üstünde üç tekerlekli, motosikletiyle yoldan çıkarak trafik levhasına çarparak 50 yaşında Durmuşlar hayatını kaybetti.

İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

2007 - Taner Özdeş

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Değişimi şoke etti
Babil’in İlay'ı Birce Akalay estetik harikası çıktı! Değişimi şoke etti
  • SON DAKİKA