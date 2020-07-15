İşte geçmişten günümüze Survivor şampiyonları!

1979 doğumlu Uğur Pektaş, Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan hemen sonra başladığı oyunculuk kariyerine devam ediyor. Gamze Özçelik'le 2008 yılında hayatını birleştiren Pektaş, 2005-2006 döneminde bir kaç dizi denemesinden sonra uzun soluklu olarak Arka Sokaklar'da rol aldı. 2011'de Gamze Özçelik'ten boşanan Uğur Pektaş, son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynamıştı.
2006 - Derya Durmuşlar
Türk ve Yunan yarışmacılar arasında düzenlenen Survivor: Türkiye-Yunanistan yarışmasını kazanan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu yolu üstünde üç tekerlekli, motosikletiyle yoldan çıkarak trafik levhasına çarparak 50 yaşında Durmuşlar hayatını kaybetti.