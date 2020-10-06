Bazı besinler sağlık için oldukça faydalı. Doğru tüketim sayesinde bazı hastalıklardan korunabilir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bu besinler arasında kanserle mücadele de etkili olanlar da var. İşte o besinler!
Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 21:54Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 21:54
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İşte kansere karşı etkili olan besinler!
Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz.