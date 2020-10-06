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Haberler Galeri İşte kansere karşı etkili olan besinler!

İşte kansere karşı etkili olan besinler!

Bazı besinler sağlık için oldukça faydalı. Doğru tüketim sayesinde bazı hastalıklardan korunabilir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz. Bu besinler arasında kanserle mücadele de etkili olanlar da var. İşte o besinler!

Giriş Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2020 Salı 21:54
İşte kansere karşı etkili olan besinler!
İşte kansere karşı etkili olan besinler!

Kanser hastalığında çevresel faktörlerin yüzde 30'unu da beslenme alışkanlıkları oluşturduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Dolayısıyla sağlıklı beslenerek aslında kanserden yüzde 30 gibi bir oranda korunabiliriz.

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İşte kansere karşı etkili olan besinler!
İşte kansere karşı etkili olan besinler!

Üstelik sağlıklı beslenmek, her gün 30 dakika tempolu yürümek ve ideal kilo aralığında kalmak gibi 3 önemli kurala dikkat ettiğimizde bu oran 40'lara kadar yükselebilir.

İşte kansere karşı etkili olan besinler!
İşte kansere karşı etkili olan besinler!

İlk olarak çok çeşitli sebzeler, meyveler tüketmelidir.

İşte kansere karşı etkili olan besinler!
İşte kansere karşı etkili olan besinler!

Tahıl ve kurubaklagil ihmal etmemeli.

İşte kansere karşı etkili olan besinler!
İşte kansere karşı etkili olan besinler!

Haftada en az 2-3 gün mutlaka balık tüketmeli.

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