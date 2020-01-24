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İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Koronavirüs nedir? Koronavirüs nereden kaynaklanıyor? İşte Koronavirüsün kaynağı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, 830 kişi virüsten etkilendi. Dün çıkan haberlerde virüsün yarasa çorbasından insana geçtiği iddia ederken, başka bir araştırma hastalığın yılandan bulaştığını öne sürdü. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarı ise kapatılarak incelemeye alındı. Pazarda yasa dışı olarak 'Koala'dan 'Kedi'ye kadar pek çok hayvan satılıyor.

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 12:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020 Cuma 12:42
İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Çin'de salgının başladığı Wuhan'daki balık pazarı, kapatılır kapatılmaz incelemeye alındı. SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan insana geçtiği düşünülüyor.

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İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Koronavirüs salgınının merkezinde olan bu pazarda, koala etinden yılana, fareden kurt yavrularına kadar pek çok şey satılıyor.

İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

South China Morning Post gazetesine göre, satılan hayvanlar arasında Misk kedileri, canlı tilkiler, dev semenderler, yılanlar, fareler, tavus kuşları, kirpiler ve koalalar da var.

İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Çinli yetkililer, burada yasadışı olarak satılan vahşi hayvanlara el koyarak incelemeye aldı.

İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Pazar yeri henüz kapatılmadan önce aralık ayında çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çin'de bir gazetenin yayınladığı fotoğraflarda, 112 egzotik hayvanın fiyatlarının olduğu liste de göze çarpıyor.

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