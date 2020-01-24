İşte koronavirüs salgının kaynağı! Pazarda satılan hayvanlar şok etti!

Koronavirüs nedir? Koronavirüs nereden kaynaklanıyor? İşte Koronavirüsün kaynağı! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, 830 kişi virüsten etkilendi. Dün çıkan haberlerde virüsün yarasa çorbasından insana geçtiği iddia ederken, başka bir araştırma hastalığın yılandan bulaştığını öne sürdü. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarı ise kapatılarak incelemeye alındı. Pazarda yasa dışı olarak 'Koala'dan 'Kedi'ye kadar pek çok hayvan satılıyor.