İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

ALİNA BOZ

Dizi sektörünün genç oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı corona virüse yakalandı. Gençlik dizisi Aşk 101'in çekimleri esnasında oyuncuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu çekimler durduruldu.



Alina Boz da yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

