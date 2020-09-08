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Haberler Galeri İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgından neredeyse tüm ünlü isimler etkilendi. Futbol dünyasından, sanat dünyasına kadar birçok isim bu hastalıkla mücadele etti. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler!

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2020 Salı 11:19
İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

ALİNA BOZ

Dizi sektörünün genç oyuncuları Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı corona virüse yakalandı. Gençlik dizisi Aşk 101'in çekimleri esnasında oyuncuların Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucu çekimler durduruldu.

Alina Boz da yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncu, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

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İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

ROBERT PATTINSON

Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

DWAYNE JOHNSON

"The Rock" lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin corona virüse yakalandığını duyurdu.

İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

NEYMAR
Paris Saint-Germain futbol takımı, üç oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. L'Equipe'te yer alan habere göre, oyuncuların adı Neymar, Di Maria ve Paredes olduğu öğrenildi.

İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler

PAUL POGBA

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Paul Pogba corona virüse yakalandı.

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