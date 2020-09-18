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İşte 'kurt kız'ın son hali

Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kızın son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 16:41
İşte 'kurt kız'ın son hali

Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından "maymun yüzlü" ya da "kurt kız" diye çağrıldı.

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İşte 'kurt kız'ın son hali

Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi...

İşte 'kurt kız'ın son hali

Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor.

İşte 'kurt kız'ın son hali

Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor.

İşte 'kurt kız'ın son hali

Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi.

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