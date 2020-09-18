İşte 'kurt kız'ın son hali

Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kızın son hali görenleri şaşırttı. Taylandlı Supatra Sasuphan isimli genç kız, hayatının büyük bölümünde diğer çocuklar tarafından 'maymun yüzlü' ya da 'kurt kız' diye çağrıldı. Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi... Hastalığının diğer adı ambras sendromu. Kadınlarda androjene hassas bölgelerde meydana gelen erkek tipi kıllanmaya bu isim veriliyor. Hursutizm nedeniyle Sasuphan'ın yüz, kulak, kol, bacak ve sırtında aşırı derecede kıl bulunuyor. Sasuphan 18 yaşına geldi. Şimdi onu görenler tanıyamıyor. Genç kız lazer tedavisi gördüğünü ancak hala kıllarından tam olarak kurtulamadığını söyledi. Babası Samrerng, kızının hastalığının devam ettiğini ancak artık tüm tüylerini aldığını söyledi. Genç kız 17 yaşında hayatının aşkını buldu ve evlendi. Sasuphan evlendikten sonra tüylerini düzenli tıraş ettiğini ekledi.