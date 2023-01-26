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Haberler Galeri İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Özellikle salataların vazgeçilmezi olan limon tam bir vitamin deposu. Daha çok kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği limonlu suyun ise faydaları saymakla bitmiyor. İşte limonlu suyun mucizevi faydalarını tek tek sıralayan o liste...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:28
İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Limonlu suyun faydaları sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tanımlanamaz. Limonlu suyun faydaları nelerdir?

İşte limonlu suyun faydaları...

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İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez.

İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

İşte limonlu suyun mucizevi faydaları... Limon nelere iyi gelir?

Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

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