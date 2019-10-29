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Haberler > Galeri > İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının galibini açıkladı. Rusya'dan binlerce kadının katıldığı yarışmanın birincisi üniversite öğrencisi Victoria Tsuranova oldu. Genç kadının sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. İşte dünyanın en güzel kadınları...

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 18:26 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2019 Salı 18:26
İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının 2019 yılı kazananı belli oldu.

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İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Rusya'dan binlerce kadının katıldığı yarışmanın birincisi üniversite öğrencisi Victoria Tsuranova oldu.

İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Yarışma Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlendi.

İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

26 yaşındaki Victoria Tsuranova yarışmadaki rakiplerini geride bırakarak güzellik tacını taktı.

İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Victoria Tsuranova üniversitedeki öğrenimine devam ediyor.

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