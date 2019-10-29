İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

İşte Rusya'da 2019 yılının en güzel kadını! Sosyal medyayı salladı (Dünyanın en güzel kadınları)

Erkek dergisi Maxim her sene geleneksel olarak düzenlediği güzellik yarışmasının galibini açıkladı. Rusya'dan binlerce kadının katıldığı yarışmanın birincisi üniversite öğrencisi Victoria Tsuranova oldu. Genç kadının sosyal medya paylaşımları çok konuşuldu. İşte dünyanın en güzel kadınları...