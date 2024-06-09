İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

Giriş Tarihi: 09.06.2024 16:28Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 16:28
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Ülkemiz, güzelliğiyle tüm dünyanın ilgisini çeken plajlara ve koylara sahip. Tatil rotanıza oluştururken mutlaka görmeniz gereken tatil cennetlerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel ve en temiz 15 plajı…
ÇEŞME ALTINKUM Çeşme'de Alaçatı'nın yanı sıra çok sayıda plaj var. Çiftlikköy'deki Altınkum plajının kumu altın rengiyle dikkat çeker. Çeşme'de ayrıca Aya Yorgi ve Ilıca plajları da popülerdir.
OVABÜKÜ (DATÇA) Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidebileceğiniz Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi. Oldukça sakin bir koy olan Ovabükü'nde plaj biraz taşlık. Koyun içinde pansiyonlar var. Denizi sığ, özellikle yüzme bilmeyenler ya da çocuklular için iyi bir seçenek. Sakin bir yer olduğu kafa dinleyebilirsiniz.
HİSARÖNÜ (DATÇA) Marmaris – Datça yolu üzerinde çok sayıda güzel koy ve plajlar var ancak bunlardan en ünlüsü Hisarönü Koyu. Teknelerin de uğrak yeri Hisarönü'nde rüzgar eksik olmuyor. Etrafında balıkçılar ve küçük pansiyonlar var.
AKVARYUM KOYU Bozcaada'nın meşhur koylarından birisidir. Adanın diğer ucunda yer alır. Denizi berrak ve sakindir. Burada da yapılaşma yok. Yüzerken elinize balıkların geldiğin göreceksiniz. Şnorkel almadan gitmeyin. Ulaşımı kendi imkanlarınızla yapmanız gerekir. Adadaki bir başka ünlü plaj da Ayazma Plajı.