İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

OVABÜKÜ (DATÇA)

Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidebileceğiniz Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi. Oldukça sakin bir koy olan Ovabükü'nde plaj biraz taşlık. Koyun içinde pansiyonlar var. Denizi sığ, özellikle yüzme bilmeyenler ya da çocuklular için iyi bir seçenek. Sakin bir yer olduğu kafa dinleyebilirsiniz.