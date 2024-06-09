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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin mutlaka görmeniz gereken plajları

İşte Türkiye'nin mutlaka görmeniz gereken plajları

Yaz sezonu ile birlikte tatil planları da başladı. Rotası deniz olan şehirler olanlar için Türkiye'nin en güzel plajlarını sizler için derledik. İşte ülkemizin birbirinden güzel ve temiz plajları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 09.06.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 16:28

İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

Ülkemiz, güzelliğiyle tüm dünyanın ilgisini çeken plajlara ve koylara sahip. Tatil rotanıza oluştururken mutlaka görmeniz gereken tatil cennetlerini sizler için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel ve en temiz 15 plajı…

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İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

ÇEŞME ALTINKUM
Çeşme'de Alaçatı'nın yanı sıra çok sayıda plaj var. Çiftlikköy'deki Altınkum plajının kumu altın rengiyle dikkat çeker. Çeşme'de ayrıca Aya Yorgi ve Ilıca plajları da popülerdir.

İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

OVABÜKÜ (DATÇA)
Datça Mesudiye Köyü üzerinden gidebileceğiniz Ovabükü, İngiliz The Gurdian Gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi. Oldukça sakin bir koy olan Ovabükü'nde plaj biraz taşlık. Koyun içinde pansiyonlar var. Denizi sığ, özellikle yüzme bilmeyenler ya da çocuklular için iyi bir seçenek. Sakin bir yer olduğu kafa dinleyebilirsiniz.

İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

HİSARÖNÜ (DATÇA)
Marmaris – Datça yolu üzerinde çok sayıda güzel koy ve plajlar var ancak bunlardan en ünlüsü Hisarönü Koyu. Teknelerin de uğrak yeri Hisarönü'nde rüzgar eksik olmuyor. Etrafında balıkçılar ve küçük pansiyonlar var.

İşte Türkiye’nin mutlaka görmeniz gereken plajları

AKVARYUM KOYU
Bozcaada'nın meşhur koylarından birisidir. Adanın diğer ucunda yer alır. Denizi berrak ve sakindir. Burada da yapılaşma yok. Yüzerken elinize balıkların geldiğin göreceksiniz. Şnorkel almadan gitmeyin. Ulaşımı kendi imkanlarınızla yapmanız gerekir. Adadaki bir başka ünlü plaj da Ayazma Plajı.