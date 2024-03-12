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İstifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?
İstifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? Ramazan-ı Şerif 'in gelmesiyle birlikte Müslümanlar bu soruların yanıtlarını arıyor. Allah'ın emri olan Ramazan orucuna zarar gelmesini istemeyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orucu bozan durumlarla ilgili açıklamalarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi sitesinde sıkça sorulan sorulara yanıt verdi. Peki, istifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? İşte orucu bozan ve bozmayan durumlar...
Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 12:46Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 12:52
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Ramazan ayının ilk gününe girmiş bulunmaktayız. 5 Mayıs'ın 6 Mayıs'a bağlandığı gece yarısında sahura kalkan Müslümanlar niyet ederek orucunu tutmaya başladı. Allah'ın farz kıldığı Ramazan orucu için Müminler titiz davranıyor. Orucu bozacak veya oruca zarar verecek durumlardan sakınmak için azami gayret gösteren Müslümanlar bazı durumları dikkatle araştırıyor. Bunların başnda da, "İstifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar?" soruları geliyor. Peki, istifra etmek orucu bozar mı? Kusmak orucu bozar mı? Hangi durumlar orucu bozar? İşte Ramazan orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Kurulu'nun açıklamaları...
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).
DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Bu soru her Ramazan'da olduğu gibi yine yoğun şekilde aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sorunun yanıtını şöyle veriyor;
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?
Diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).
DUŞ ALMAK ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).