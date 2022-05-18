İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Çift, barışmalarından kısa süre sonra yeniden tartıştı. Eşini araca bindiren Yunus H., Silivri'de ormanlık alana götürdü. Burada eşini göğsünden vurarak öldüren Yunus H., elini yıkadıktan sonra silahı eşinin eline tutuşturup bir kez daha ateş ederek cinayete intihar süsü verdi, daha sonra jandarmaya ihbarda bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.