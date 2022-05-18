İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI
Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Yunus H. hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede savunmasını eşinin intiharı üzerine kuran sanık, Ocak 2019'da tutuksuz yargılanmaya başladı. Sarıgül H.'nin cinayete kurban gittiği, Yunus H.'nin telefon mesajlaşmaları ile ortaya çıkınca dava, Kasım 2020'de karara bağlandı. Katil zanlısı Yunus H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.