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Haberler Galeri İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

İstanbul'da 2018 yılında karısını öldürüp intihar süsü veren, hakkında açılan davada müebbet hapis cezası çıkınca ortadan kaybolan Yunus H. adlı şüpheli, ağabeyinin kimliği ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taksici kılığına girerek yakaladığı Yunus H.'nin üzerinden ağabeyi İmam H.'nin kimliği çıktı.

Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:42 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:48
İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

İddiaya göre İstanbul'da yaşamını sürdüren 3 çocuk annesi Sarıgül H. 2018 yılında müteahhitlik yapan eşi Yunus H.'nin kendisini aldattığı iddiasıyla tartışma yaşadı. Eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia eden Sarıgül H., kadın sığınma evine yerleştirildi fakat ailelerin araya girmesi sonucu barıştırıldı.

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İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ
Çift, barışmalarından kısa süre sonra yeniden tartıştı. Eşini araca bindiren Yunus H., Silivri'de ormanlık alana götürdü. Burada eşini göğsünden vurarak öldüren Yunus H., elini yıkadıktan sonra silahı eşinin eline tutuşturup bir kez daha ateş ederek cinayete intihar süsü verdi, daha sonra jandarmaya ihbarda bulunarak eşinin intihar ettiğini söyledi.

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

ÖNCE TUTUKLANDI, SONRA SERBEST BIRAKILDI
Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek Yunus H. hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede savunmasını eşinin intiharı üzerine kuran sanık, Ocak 2019'da tutuksuz yargılanmaya başladı. Sarıgül H.'nin cinayete kurban gittiği, Yunus H.'nin telefon mesajlaşmaları ile ortaya çıkınca dava, Kasım 2020'de karara bağlandı. Katil zanlısı Yunus H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

BODRUM'DA ARKADAŞINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
Kararın ardından kayıplara karışan Yunus H., izini kaybettirmek için yakınlarına Karadağ'a gittiğini söyledi. Yunus H. kararın ardından Bodrum'a kaçarak burada yaşamaya başladı. Yılbaşında tanıştığı ve arkadaş olduğu kadına kendisini İmam H. olarak tanıtan zanlı, N.T. isimli kadına geçtiğimiz günlerde cinsel istismarda bulundu.

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

EKİPLER, TAKSİCİ KILIĞINA GİREREK YAKALADI
Kadının şikayeti üzerine, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taksici kılığına girerek yakaladığı Yunus H.'nin üzerinden ağabeyi İmam H.'nin kimliği çıktı. Gözaltına alınan şahsın parmak izi sorgusunda eşini öldürmekten müebbet hapis cezası alan Yunus H. olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan firari katil zanlısı, bugün adliyeye sevk edildi.

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