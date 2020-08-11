İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ İYKİ VARSIN EREN'

Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm Türkiye'nin üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Eren, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada 'İyi ki varsın Eren' ifadeleri trend oldu. O günden itibaren Eren hep böyle anıldı. Eren, paylaşımının 3'üncü yılında da bu sözlerle anıldı.