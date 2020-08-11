İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk Emniyet Güçleri ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düştü. Şehit düştüğünde 15 yaşında olan Bülbül, şehadetinin 3. yılında anılıyor. Eren Bülbül, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada 'İyi ki varsın Eren' ifadeleri paylaşılmaya başlandı. Eren bugün, şehadet yılında yine bu sözlerle anılıyor.