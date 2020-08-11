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İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Eren Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk Emniyet Güçleri ile terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düştü. Şehit düştüğünde 15 yaşında olan Bülbül, şehadetinin 3. yılında anılıyor. Eren Bülbül, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada 'İyi ki varsın Eren' ifadeleri paylaşılmaya başlandı. Eren bugün, şehadet yılında yine bu sözlerle anılıyor.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 11:41 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 11:59
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Eren Bülbül, Tarbzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi.

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İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi.

İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

'BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ İYKİ VARSIN EREN'

Eren'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tüm Türkiye'nin üzüntüsünü bir kat daha artırdı. Eren, şehit olmadan 2 ay önce 25 Haziran 2017'de, 'Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Eren'in sözlerinin ortaya çıkması ile sosyal medyada 'İyi ki varsın Eren' ifadeleri trend oldu. O günden itibaren Eren hep böyle anıldı. Eren, paylaşımının 3'üncü yılında da bu sözlerle anıldı.

İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Eren'in mezarı nerede?

Eren'in adı Trabzon'da okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra farklı mekanlarda da yaşatılıyor.

Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye de "Eren Bülbül Cami" adı verildi.

Yine ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde de hatıra ormanı oluşturuldu.

Trabzon merkezde de stadyumda, okullarda, üniversitelerde, cadde ve sokaklarda çeşitli şekillerde adı yaşatılan Bülbül anısına voleybol, futbol ve wushu turnuvaları düzenlendi.

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