Haberler
Galeri
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
Een Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düştü. Şehit düştüğünde 15 yaşında olan Bülbül, 'iyikivarsınEren' etiketiyle Twitter'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:37
Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:02
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
Eren Bülbül, Tarbzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi.
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşım yeniden Twitter'da TT oldu. Bu gelişmenin ardından 'Eren Bülbül kimdir? Ne zaman öldü?' sorusu soruldu.
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
EREN BÜLBÜL KİMDİR, NE ZAMAN ÖLDÜ?
Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?
15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi.
İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?