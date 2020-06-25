Haberler Galeri İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?

İyi ki varsın Eren! Eren Bülbül kimdir? Ne zaman şehit oldu? Nasıl şehit edildi? Mezarı nerede?

Een Bülbül, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK arasında yaşanan çatışmada şehit düştü. Şehit düştüğünde 15 yaşında olan Bülbül, 'iyikivarsınEren' etiketiyle Twitter'da yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





