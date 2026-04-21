Haberler Galeri İyi niyetli insanlar neden daha çok üzülür?

İyi niyetli insanlar neden daha çok üzülür?

Hayatta birçok kişi 'iyi niyetli olanlar daha çok kırılıyor' düşüncesine sahip. Oysaki psikolojiye göre bunun nedeni 'şanssızlık' değil, kişilik özellikleriyle yakından ilgili olabilir.

Hayatta hepimizin en az bir kere duyduğu bir cümledir: 'En iyi kalpli insanlar en çok üzülür.'

Ve pek çoğumuz buna şahit oluyoruz, gerçekten de empati kurabilen, fedakâr ve anlayışlı kişiler zaman zaman daha fazla hayal kırıklığı yaşayabiliyor.

Duygusal olarak baktığımızda bu durum 'haksızlık' olarak görülür oysaki araştırmalara göre bunun altında yatan bazı psikolojik nedenler var.

İşte 'iyi insanların daha çok üzülmesinin' 6 sebebi...

1- EMPATİ SEVİYELERİ YÜKSEKTİR

Bazı durumlarda karşındakini fazla anlamak kendi duygularını geri plana atmak anlamına gelir.

2- BEKLENTİLERİ DAHA SAF OLUR

Herkesi kendiniz gibi sanırsanız hayal kırıklığına uğramanız neredeyse kaçınılmazdır.

3- SINIR KOYMAKTA ZORLANIRLAR

Sınır koymak bencillik değil, gerekliliktir. 'Hayır' diyememek çoğu zaman fazla yük almayı beraberinde getirir.

4. KIRILDIKLARINI DİLE GETİRMEZLER

Karşınızdakinin kırılacağını düşünseniz bile içinize atmayın, duygularınızı daima dile getirin. Hissettiklerinizi kendinize saklamak zihninizde duygusal yük biriktirir.

5- SUÇU KENDİLERİNDE ARARLAR

Kendinizi eleştirme bilincine sahip olmak iyidir ama yaşanılan her olumsuzlukta kendini sorgulamak üzüntüyü artırır.

6- DEĞER VERME ORANI YÜKSEKTİR

Sevdiğiniz insanlara değer vermekten daha doğal ne olabilir? Ama değer gördüğünüz kadar değer vermeyi öğrenmek gerek. Yoksa karşınızdaki insanla ilişkinizdeki alma-verme dengesi bozulur ve kendinizi önemsiz hissedersiniz.