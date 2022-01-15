İZDEDA üyesi depremzedeler, TMMOB’u protesto etti

Ülkemizdeki enflasyonun etkisiyle birlikte kentsel dönüşüm için ödenmesi gereken miktar 600-700 bin liralara kadar yükselmiştir. Bu düzeydeki meblağları depremzedelerin ödemesi olanaksızdır. Emsal artışının mevcut durumda tek çıkış olduğu aşikardır. Aksi durumda depremzedelerimiz arsa paylarını yok paraya satmak zorunda kalacak ve mecburi bir göçe maruz kalacaktır."