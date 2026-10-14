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İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970'lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!

Geçmişin siyah-beyaz zarafeti ile günümüzün renkli ve hareketli metropol yaşamı aynı karelerde buluştu. Yıllar içinde geçirdiği büyük değişime rağmen kendine özgü Ege ruhunu korumayı başaran İzmir, 50 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Meydanlardan kıyı şeridine, kent siluetini baştan aşağı değiştiren bu dönüşüm İzmir'i hi̇ç böyle görmedi̇ni̇z dedirtiyor. İşte nostalji rüzgarları estirecek geçmişten bugüne İzmir fotoğrafları…