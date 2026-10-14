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Haberler Galeri İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970'lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!

İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970'lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!

Geçmişin siyah-beyaz zarafeti ile günümüzün renkli ve hareketli metropol yaşamı aynı karelerde buluştu. Yıllar içinde geçirdiği büyük değişime rağmen kendine özgü Ege ruhunu korumayı başaran İzmir, 50 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Meydanlardan kıyı şeridine, kent siluetini baştan aşağı değiştiren bu dönüşüm İzmir'i hi̇ç böyle görmedi̇ni̇z dedirtiyor. İşte nostalji rüzgarları estirecek geçmişten bugüne İzmir fotoğrafları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
1935 - İZMİR KORDON BOYU
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İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
AT ARABALARIYLA SEYAHAT
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KARŞIYAKA İSKELE
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
BAYRAMYERİ
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
BASMANE
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ALSANCAK
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KONAK SAAT KULESİ
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ASANSÖR
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!

ALSANCAK KORDON BOYU

İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
1965 - KONAK MEYDANI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
1957 - İZMİR VARYANT
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
1990 - KORDON BOYU
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KONAK MEYDANI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KONAK ÜST GEÇİT
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KONAK SAAT KULESİ
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
1933 - CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KARŞIYAKA
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
4 OCAK 2002 - İZMİR KARLA TANIŞIR...
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
İZMİR FUARI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ASANSÖR
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ALİ PAŞA ŞADIRVANI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KORDON
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ATATÜRK'ÜN İZMİR'DEKİ VAPUR SEFASI
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
ATATÜRK LİSESİ ÖNÜ
İzmir 50 yılda nasıl değişti? 1970’lerden günümüze İzmir’in unutulmaz dönüşümü!
KARŞIYAKA İSKELE