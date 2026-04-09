  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
İzmir artık eskisi gibi değil: Herkesin özlediği 6 şey

İzmir artık eskisi gibi değil: Herkesin özlediği 6 şey

Zamanla değişen şehir hayatında İzmir de birçok alışkanlığı geride bıraktı. Bir dönem herkesin hayatında olan o detaylar bugün sadece hatıralarda kaldı. İşte sadece İzmir'de yaşayanların hatırladığı ama artık denk gelemediği 6 şey…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Hızla güncellenen şehir yaşamı, kalabalıklaşan şehirler, değişen dünya düzeni geçmişte sıradan kabul edilen birçok alışkanlığı da geride bıraktı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aynı şekilde İzmir'de yaşayanlar için bir zamanlar günlük hayatın parçası olan pek çok şey, bugün yerini yenilerine bırakmış durumda. Ancak o eski detaylar, hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. İşte İzmir'de herkesin özlediği 6 şey...

1- ESKİ KORDON KEYFİ VE ÇEKİRDEKLE SAATLERCE OTURMAK

Aslında bu aktivite hâlâ var ama o eski sakinlik ve 'uzun uzun oturma' kültürü eskisi gibi değil.

2- DAHA BOŞ SAHİLLER

Urla, Çeşme, Foça… Eskiden daha sakin, daha ulaşılabilir yerlerdi.

3- UYGUN FİYATLI YAZ TATİLİ

İzmir'de tatil yapmak artık ciddi bütçe gerektiriyor. Eskisi gibi uygun fiyatlar ve keyifli bir ortam yok.

4- DAHA AZ TRAFİK

Eskiden diğer büyükşehirlere kıyasla 'İzmir'de trafik yok' denirdi, bugün ise bu cümle tartışmalı.

5- SADE PLAJ DENEYİMİ

Beach club kültürüyle birlikte birçok sahil bu değişime uğrasa da İzmir'deki durum fark edilmeyecek gibi değil.

6- YAVAŞ ŞEHİR HİSSİ

Bakıldığı zaman İzmir hâlâ diğer büyükşehirlere göre daha rahat ama eski 'ağırdan alan' temposu çok değişti.