HaberlerGaleri İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajlardaki su seviyesi oranı güncellendi. Özellikle Tahtalı Barajı bir zamanlar su oranı kritik seviyelere inmişti. Şimdi ise Tahtalı yüzleri güldürüyor. Peki İzmir'in barajlarında son durum ne? İşte İZSU'nun paylaştığı yüzdelik dilimler...
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından açıklanan 10 Nisan tarihli veriler, İzmir'deki barajların güncel seviyesini ortaya koydu.
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Son yağışların etkisiyle doluluk oranlarında yaşanan değişimler yakından izleniyor. İzmir baraj doluluk oranları verileri, kentin su yönetimi açısından önemini koruyor. İşte İzmir'deki güncel baraj doluluk oranları...
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Tahtalı Barajı Doluluk oranı: % 52,52
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Balçova Barajı Doluluk oranı: % 95,03
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Ürkmez Barajı Doluluk Oranı: % 98,78
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Gördes Barajı Doluluk Oranı: % 39,85
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı: % 82,23
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANI İZSU 10 NİSAN | İzmir barajlarında son durum ne?