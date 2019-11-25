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İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:01
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangına 13 itfaiye arazözü, ikisi merdivenli çeşitli tonajlarda itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZSU da 8 su tankeriyle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

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