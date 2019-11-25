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İzmir Bornova'da plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin herhangi can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





