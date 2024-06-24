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Haberler Galeri İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla zabıta memuru alımı yapacak. Başvuruları bugün başlayan memur alım ilanlarına ait detaylar araştırılıyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alım şartları neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte başvuru ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 24.06.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 10:32

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak. 24 Haziran tarihinde başlayacak olan zabıta alımı için son başvuru tarihi 28 Haziran. Peki zabıta memuru alımı için şartlar neler? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar...

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
 Türk vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 24.06.2024 tarihinden 28.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar, başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. No:50 Şirinkapı Buca/İZMİR adresinde mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

 Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, www.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

 Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir)