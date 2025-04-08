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İzmir Çeşme'de yangın: Alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir apart dairesinde elektrikli ısıtıcıdaki arıza yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

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İzmir Çeşme’de yangın: Alev alev yandı

Yangın, geç saatlerde Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apart dairenin ikinci katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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İzmir Çeşme’de yangın: Alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir Çeşme’de yangın: Alev alev yandı

Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı arızadan çıktığı bildirildi.