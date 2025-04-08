İzmir Çeşme'de yangın: Alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir apart dairesinde elektrikli ısıtıcıdaki arıza yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA Giriş Tarihi : 08 Nisan 2025 09:49 Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





