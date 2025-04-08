İzmir Çeşme’de yangın: Alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir apart dairesinde elektrikli ısıtıcıdaki arıza yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
DHA
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yangın, geç saatlerde Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir apart dairenin ikinci katında çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan incelemede yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı arızadan çıktığı bildirildi.