İlk olarak tereyağını tavada eritin. Dilimlediğiniz sucukları ekleyip hafifçe kızartın. Ardından jülyen doğranmış salam ve sosisleri ilave ederek birkaç dakika daha pişirin. Kumru ekmeğini ortadan ikiye kesin ve tost makinesinde hafifçe kızartın. Sıcak ekmeğin üzerine ince bir tabaka tereyağı sürün. Kaşar peynirlerini yerleştirip tamamen eriyene kadar bekletin.