HaberlerGaleri İzmir denilince ilk akla o geliyor! Sokak lezzetlerinin 1 numarası: Evde deneyen parmaklarını yiyiyor
İzmir denilince ilk akla o geliyor! Sokak lezzetlerinin 1 numarası: Evde deneyen parmaklarını yiyiyor
İzmir haberleri... İzmir'in simge lezzetlerinden kumru, Çeşme sokaklarından sofralara uzanan eşsiz tadıyla yeniden gündemde. Susamlı özel ekmeği, bol malzemeli içeriği ve kendine has aromasıyla sevilen kumruyu evde hazırlamak isteyenler için pratik tarifler ilgi görüyor. Yıllardır tatilcilerin ve İzmirlilerin vazgeçilmezi olan bu lezzet, doğru malzemelerle hazırlandığında dışarıdaki tadı aratmayan nefis bir sandviçe dönüşüyor.
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İzmir haberleri... Çeşme kumrusunun eşsiz lezzetinin sırrı, yüzyıllardır kullanılan özel ekmek yapım tekniğinde saklı. Nohut mayasıyla hazırlanan, kumru kuşunu andıran şekli ve susamla kaplanan dış yüzeyiyle öne çıkan geleneksel ekmek; çıtır kabuğu ve yumuşak dokusuyla bu meşhur sandviçin karakterini oluşturuyor. Günümüzde farklı yöntemler kullanılsa da gerçek Çeşme kumrusunda nohut mayalı ekmeğin yeri ayrı tutuluyor.
1 adet kumru ekmeği 1 adet sosis 3 dilim salam 5 veya 6 dilim sucuk 4 dilim kaşar peyniri 2 veya 3 ince dilim domates 1 tatlı kaşığı tereyağı
İlk olarak tereyağını tavada eritin. Dilimlediğiniz sucukları ekleyip hafifçe kızartın. Ardından jülyen doğranmış salam ve sosisleri ilave ederek birkaç dakika daha pişirin. Kumru ekmeğini ortadan ikiye kesin ve tost makinesinde hafifçe kızartın. Sıcak ekmeğin üzerine ince bir tabaka tereyağı sürün. Kaşar peynirlerini yerleştirip tamamen eriyene kadar bekletin.
Kumru ekmeğini ortadan ikiye kesin ve tost makinesinde hafifçe kızartın. Sıcak ekmeğin üzerine ince bir tabaka tereyağı sürün. Kaşar peynirlerini yerleştirip tamamen eriyene kadar bekletin.
Sonrasında erimiş peynirin üzerine sırasıyla salam, sosis ve sucukları dizin. En üste domates dilimlerini ekleyin ve diğer ekmek parçasını kapatın. Sıcakken servis edin.
Kahvaltılık kumru da çok seviliyor
Kumru yalnızca sıcak sandviç olarak tüketilmiyor. Özellikle İzmir'de kahvaltılarda hazırlanan sade versiyonu da oldukça seviliyor. Kumru ekmeğinin içine tulum peyniri, domates, salatalık ve yeşil biber yerleştirerek birkaç dakika içinde hafif ama doyurucu bir kahvaltılık hazırlayabilirsiniz.