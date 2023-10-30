İzmir depreminin 3. yılı! Sorumluların yargılaması sürüyor
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 2020 yılında meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan binaların sorumlularının yargılanması sürüyor. Bazı dosyalar İstinaf'a giderken bazıları da Yargıtay'a taşındı.
Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 12:43Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:00
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İzmir depreminin 3. yılı! Sorumlular hala yargılanıyor
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Depremde Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları yıkıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından davalar açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında 5 binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldığına vurgu yapıldı.
İzmir depreminin 3. yılı! Sorumlular hala yargılanıyor
TUTUKLU SANIK YOK Depremde 36 kişinin hayatını kaybedip, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken toplanan deliller ve birleştirilen davalar ile sanık sayısı 15'e yükseldi. Devam edilen yargılamalarda mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan dışında sanıklar tutuksuz yargılandı. Son olarak 13 Ekim'de görülen duruşmada Özkan ve Bayram'ın da tahliyesine karar verildi ve Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı.
İzmir depreminin 3. yılı! Sorumlular hala yargılanıyor
EMRAH APARTMANI İSTİNAFTA Depremde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Emrah Apartmanı ile ilgili binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ile sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert, gözaltına alındı. Akkoçlu tutuklandı, Uzun ve Sert adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Sert hayatını kaybetti, Akkoçlu da tahliye edildi. Mahkeme, Uzun ve Akkoçlu'yu 'iyi hal' indirimiyle ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı. Dosya, istinaf mahkemesine taşındı.
İzmir depreminin 3. yılı! Sorumlular hala yargılanıyor
FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişi de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda binanın müteahhidi Çetin Doğan ile statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; müteahhit Doğan 18 yıl, proje müellifi Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sürveyan Uysal da 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı.
İzmir depreminin 3. yılı! Sorumlular hala yargılanıyor
Firari sanık Işıldak'ın dosyası ise ayrıldı. Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanıkları yeniden yargılama kararı verdi. Yeniden yargılama neticesinde Uysal, 7 yıl 9 ay 10 gün hapse çarptırıldı. İlk mahkemede; 12 yıl hapis cezası alan proje müellifi Boyacı 6 yıl 8 ay, 18 yıl hapis cezası alan binanın müteahhidi Çetin Doğan'ın cezası ise 15 yıla çevrildi.