İzmir depreminin 3. yılı! Sorumluların yargılaması sürüyor

TUTUKLU SANIK YOK

Depremde 36 kişinin hayatını kaybedip, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken toplanan deliller ve birleştirilen davalar ile sanık sayısı 15'e yükseldi. Devam edilen yargılamalarda mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan dışında sanıklar tutuksuz yargılandı. Son olarak 13 Ekim'de görülen duruşmada Özkan ve Bayram'ın da tahliyesine karar verildi ve Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı.