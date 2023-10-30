İzmir depreminin simge isimlerinden! 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda, annesinin adının verildiği parkta oynuyor

Okul dışında jimnastiğe gidiyor. Oğlum zaten uzun zamandır basketbol oynuyor. O şekilde hayata devam ediyorlar. Ayda televizyonda bir doktor gördüğü zaman, doktor olacağını söylüyor. 6 Şubat'ta da acı bir deprem yaşadık. Acılarımız da tekrar perçinlendi. Elimizden geldiğince oradaki depremzedelere yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince onlara tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık" dedi.