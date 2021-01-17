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Haberler Galeri İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan, 134 tür ve 3 binin üzerinde yaban hayvanına ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, salgın sonrası yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlayacak.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 11:40
İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesince 2012'de Sasalı'da 4 bin 125 metrekare alan üzerinde kurulan doğal yaşam parkı, dünyanın farklı coğrafyalarından getirilen yüzlerce çeşit hayvana yuva oldu.

Kovid-19'a rağmen geçen yıl 430 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği park, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

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İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Parkın ziyaretçilere kapalı olduğu süreçte yetkililer, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni bir görünüme kavuşması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda giriş kapısı yenilenen parkın duvarlarına, buradaki hayvanların resimleri yapıldı.

Rengarenk bir görüntüye kavuşan doğal yaşam parkı, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

PARK SAKİNLERİNE KIŞA ÖZEL BAKIM

Öte yandan kışa özel beslenen ve menülerini veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ile teknikerlerden oluşan ekibin hazırladığı hayvanlar, bu dönemde sadece bakıcılarını görebiliyor.

Tropikal hayvanlar ise soğuklara karşı, yuvalarına kurulan doğal gaz ısıtma tertibatı ve özel kış menüsüyle korunuyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan ve puma gibi türlerin, kışın daha dayanıklı olmaları için yem miktarları yaklaşık yüzde 20 artırıldı. Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa karşı korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Yuvalarda bulunan ısıtıcılar soğuk havalarda hayvanları sıcak tutuyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Bakıcılar, salgın döneminde de günlük işlerini aksatmadan sürdürüyor. Hayvanların beslenme, bakım, sağlık gibi tüm işlerini titizlikle yürüten çalışanlar, doğal yaşam parkının ziyarete açılmasını bekliyor.

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