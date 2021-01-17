İzmir Doğal Yaşam Parkı yeni yüzüyle salgın sonrasına hazır

Fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan ve puma gibi türlerin, kışın daha dayanıklı olmaları için yem miktarları yaklaşık yüzde 20 artırıldı. Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa karşı korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Yuvalarda bulunan ısıtıcılar soğuk havalarda hayvanları sıcak tutuyor.