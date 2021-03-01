İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yavru heyecanı

Pandemi nedeniyle 17 Kasım 2020'den bu yana kapalı olduklarını ancak Doğal Yaşam Parkı'nın açılacağı günden sonra ziyaretçilerini dört gözle beklediklerini ifade eden, "Çok sayıda yenilik yaptık. Alanla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Doğumun ardından özellikle ziyaretçilerimizin çocukları çok mutlu olurlardı. Bebekleri görmekten büyük bir heyecan duyarlardı. Biz de şu an çok mutluyuz ancak ziyaretçilerimizin sevgisinden pandemi nedeniyle mahrum kaldık.