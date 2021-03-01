İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yavru heyecanı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 2021'in ilk yavruları dünyaya geldi. Parkta yaşayan hayvanlar arasına yavru bir zebra, 5 cüce domuz ve 2 Kamerun koyunu katıldı. Park Müdürü Şahin Afşin, "Bu yaz da birçok türümüzde doğum bekliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 19:08Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2021 Pazartesi 19:09
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Doğal Yaşam Parkı'nda 2021 yılının ilk yavruları dünyaya geldi. Bir hafta önce bir zebra doğdu. Yeni doğan zebrayla parktaki zebra sayısı 13'e yükselirken, parktaki cüce domuzlardan biri de anne oldu.
Cüce domuz, dördü erkek biri dişi olmak üzere beş yavru dünyaya getirdi. Parkta 134 türün ve yaklaşık 2 bin 800 civarında yaban hayvanın bulunduğunu ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Doğal yaşam parkında ilkbaharda doğumlar başladı.
Yeni doğan cüce domuzlarımızla birlikte bir tane yavru zebramız var. Cüce domuzlarımız Tarsus'tan gelmişti ve biri yavruladı. İki de Kamerun koyunumuz doğdu. Süreç içinde ceylanlar, cüce keçiler, Kamerun koyunları, kızıl geyikler ve yaban keçilerinde yavrular dünyaya gelecek. Bu yaz da birçok türümüzde doğum bekliyoruz" dedi.
Pandemi nedeniyle 17 Kasım 2020'den bu yana kapalı olduklarını ancak Doğal Yaşam Parkı'nın açılacağı günden sonra ziyaretçilerini dört gözle beklediklerini ifade eden, "Çok sayıda yenilik yaptık. Alanla ilgili çalışmalarımızı bitirdik. Doğumun ardından özellikle ziyaretçilerimizin çocukları çok mutlu olurlardı. Bebekleri görmekten büyük bir heyecan duyarlardı. Biz de şu an çok mutluyuz ancak ziyaretçilerimizin sevgisinden pandemi nedeniyle mahrum kaldık.
Büyük bir heyecanla ziyaretçilerimizin geleceği günü bekliyoruz. Önceden doğum sonrasında ziyaretçilerimiz bu yavruları görüyordu. İzmir halkı ilk kez cüce domuz türünü gözlemleme şansı bulacak. Dünyaya gelen yavruların tümünün sağlık durumları iyi. Doğal yaşamdan dolayı tür sayılarımızda ve adet sayısında bir artış söz konusu. Hayvan kendini güvencede hissederse doğum gerçekleşiyor" diye konuştu.