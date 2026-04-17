17 Nisan Cuma 2026 ALİAĞA / İZMİR Çıtak 9:00 - 9:30 BALÇOVA / İZMİR Korutürk Teleferik 9:30 - 13:30 BAYINDIR / İZMİR Osmanlar Balcılar Dernekli 10:00 - 16:00 Yakacık Yusuflu 9:00 - 16:00 Kızılcaova 10:00 - 16:00 BAYRAKLI / İZMİR Doğançay 1:00 - 1:15 Osmangazi Çay R. Şevket İnce Muhittin Erener 12:00 - 13:00 BERGAMA / İZMİR Pınarköy 9:30 - 17:00 Yukarıbey Kaplan Aşağıbey 9:30 - 17:00 İsmailli Hacılar 9:50 - 17:00 BORNOVA / İZMİR Yeşilova 9:30 - 15:30 Yeşilova 1:00 - 1:30 Gazi Osman Paşa Yıldırım Beyazıt Barbaros Çınar 2:00 - 2:30 Evka 4 Atatürk İnönü 1:00 - 1:15 Atatürk 1:30 - 1:45 Ergene Kazımdirik 9:30 - 15:30 Yunus Emre 9:30 - 15:30 Yunus Emre 9:00 - 17:00 BUCA / İZMİR Doğancılar 1:00 - 1:30 Çamlıpınar Mustafa Kemal 9:00 - 12:00 Kırklar Doğancılar 9:00 - 17:00 ÇEŞME / İZMİR Reisdere Ildır Germiyan Şifne 10:00 - 15:30 Germiyan Yalı Şifne Reisdere Ildır Celal Bayar 9:00 - 16:00 Germiyan 9:00 - 16:00 ÇİĞLİ / İZMİR Güzeltepe Köyiçi Şirintepe Yakakent 9:00 - 15:00 DİKİLİ / İZMİR Salihler Cumhuriyet Kabakum Bahçeli Kıratlı 9:00 - 17:00 Gökçeağıl 9:00 - 17:00 FOÇA / İZMİR Yenibağarası 10:00 - 16:00 GAZİEMİR / İZMİR Emrez 13:30 - 17:30 KARABAĞLAR / İZMİR Peker Aydın İhsan Alyanak 1:00 - 1:30 KARABURUN / İZMİR Yayla Kösedere 12:00 - 18:00 KARŞIYAKA / İZMİR Yamanlar Sancaklı 10:00 - 16:00 Bahçelievler 10:00 - 16:00 KEMALPAŞA / İZMİR Kamberler Yenikurudere Bayramlı 9:00 - 11:00 Kuyucak Yenmiş Ansızca 4:00 - 8:00 KİRAZ / İZMİR Çayağzı Karaburç Sarıkaya Altınoluk 9:00 - 17:00 MENDERES / İZMİR Kuyucak 12:00 - 15:00 Karakuyu Çakaltepe 9:00 - 12:00 Barbaros Akçaköy Dereköy Görece Cumhuriyet 9:00 - 13:00 Oğlananası Atatürk Oğlananası Cumhuriyet MENEMEN / İZMİR Yeşil Pınar Gölcük İncirli Pınar 9:00 - 15:00 Mermerli Kasımpaşa 9:00 - 15:00 NARLIDERE / İZMİR Ilıca 9:00 - 17:00 ÖDEMİŞ / İZMİR Birgi Büyükavulcuk Gerçekli Küçükavulcuk Ocaklı 9:00 - 15:00 Ovakent Mescitli Bademli 9:00 - 17:00 SEFERİHİSAR / İZMİR Orhanlı Kavakdere 9:00 - 16:00 SELÇUK / İZMİR Şirince 9:00 - 12:00 TİRE / İZMİR Işıklar 9:00 - 16:00 TORBALI / İZMİR Özbey Kaplancık 9:00 - 16:00 Ertuğrul 9:00 - 13:00 Türkmenköy 10:00 - 16:00 URLA / İZMİR Atatürk 10:00 - 16:00