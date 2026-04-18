Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 24 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. 18 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi planı... 18 Nisan Cumartesi 2026 ALİAĞA / İZMİR Şakran Sayfiye 15:00 - 15:30 Şakran Sayfiye 10:00 - 16:00 Fatih 9:00 - 15:05 BALÇOVA / İZMİR Bahçelerarası 9:30 - 13:30 BAYINDIR / İZMİR Yusuflu Yakacık Fatih 10:00 - 16:00 Fatih Fırınlı Elifli Yeşilova Tokatbaşı Sadıkpaşa Pınarlı Zeytinova 2:00 - 3:00 BAYRAKLI / İZMİR Turan Bayraklı 1:00 - 1:15 Osmangazi R. Şevket İnce Çay Muhittin Erener BERGAMA / İZMİR Pınarköy 9:00 - 9:30 Zeytindağ 9:31 - 15:31 Zeytindağ 15:00 - 15:30 Zeytindağ 9:30 - 17:00 Yukarıbey Kaplan 9:00 - 15:05 BORNOVA / İZMİR Gökdere 1:00 - 1:15 Atatürk 1:30 - 1:45 Ergene Kazımdirik 2:00 - 2:30 İnönü Evka 4 Atatürk 9:00 - 13:00 Yakaköy Sarnıçköy Beşyol Kurudere Karaçam 9:00 - 13:00 Karaçam 10:00 - 14:00 Zafer 14:00 - 17:00 Kemalpaşa 9:00 - 17:00 BUCA / İZMİR 29 Ekim 9:00 - 17:00 ÇEŞME / İZMİR Reisdere Şifne Germiyan Ildır 10:00 - 15:30 Germiyan Ildır Celal Bayar Reisdere Yalı Şifne 9:00 - 16:00 Germiyan 9:00 - 16:00 ÇİĞLİ / İZMİR Yakakent Şirintepe Güzeltepe Köyiçi DİKİLİ / İZMİR Salihler Bahçeli Kabakum Kıratlı Cumhuriyet 9:00 - 17:00 Gökçeağıl FOÇA / İZMİR Yenibağarası 10:00 - 16:00 Yenibağarası 10:00 - 16:00 Ilıpınar 10:00 - 16:00 GAZİEMİR / İZMİR Zafer Dokuz Eylül 10:00 - 16:00 KARABAĞLAR / İZMİR Bahçelievler 1:00 - 1:30 KARŞIYAKA / İZMİR Bahçelievler 12:00 - 13:00 Tuna Alaybey Bahariye Bahçelievler Tersane 10:00 - 12:00 KEMALPAŞA / İZMİR Bağyurdu Yeni 4:00 - 8:00 KONAK / İZMİR Atilla Altıntaş 11:00 - 12:00 MENDERES / İZMİR Tekeli Fevzi Çakmak Çakaltepe Çileme Karakuyu Altıntepe Cüneytbey Gazipaşa Gölcükler Görece Cumhuriyet Hürriyet İTOB OSB Kasımpaşa Mithatpaşa Tekeli Atatürk 10:00 - 12:00 Ahmetbeyli Gölova Develi Çileme Çile Çamönü Çakaltepe Ataköy Sancaklı Tekeli Fevzi Çakmak Tekeli Atatürk Değirmendere Altıntepe 13:00 - 16:00 Altıntepe Gölcükler Gazipaşa Görece Cumhuriyet Hürriyet MENEMEN / İZMİR 9 Eylül 10:00 - 16:00 ÖDEMİŞ / İZMİR Konaklı 9:00 - 17:00 SEFERİHİSAR / İZMİR Cumhuriyet 9:00 - 16:00 SELÇUK / İZMİR Atatürk Gökçealan 13:00 - 16:00 TİRE / İZMİR Toki İbni Melek Karateke 10:00 - 16:00 Eskioba Alacalı Akkoyunlu Yenioba Turgutlu Mahmutlar 10:00 - 16:00 Hürriyet TORBALI / İZMİR Ertuğrul Tepeköy 9:00 - 11:00 Yazıbaşı 10:00 - 16:00 Fevzi Çakmak 10:00 - 16:00 URLA / İZMİR Zeytineli Uzunkuyu 10:00 - 10:30 Uzunkuyu Zeytinler Zeytineli Birgi Barbaros 15:30 - 16:00 Zeytinler Zeytineli Barbaros Birgi Uzunkuyu 9:30 - 15:30 Kalabak 10:30 - 16:30