İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bazı ilçelerde bugün elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 22 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:20
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İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir'de bugün elektrik ve su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün kesinti yaşanacak bölgeler...