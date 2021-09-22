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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bazı ilçelerde bugün elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 22 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:20
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik ve su kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün kesinti yaşanacak bölgeler...

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İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

ALİAĞA
22.09.2021 09:00 12:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ 2. ÇEVRE YOLU, 3180, 3133, 3331 SOKAKLARI VE CİVARLARI

BAYINDIR
22.09.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA İBRAHIM ÇAVUŞ MAHALLESI İLE NECATI UZA MAHALLESI TAMAMINDA

İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

BORNOVA
22.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENER, KIVANÇ,HÜRRİYET,FEVZİ PAŞA CADDELERİ,ALTINDAĞ MAHALLESİ,339,375, 377,393,398, 400, 552, 552,400,375,377,393,398,339,521, 521/1,527,529,539,541, 543,547, 549, 562 576, 576/1,580,580/1-3,584 ,507, 505, 505/1,509,511,556, 558, 551, 553,570/1,570,579,525,533,578,519,574,519/1,3,572,563, 564,507/1,515, 517, 566 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

ÇEŞME
22.09.2021 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSALLA MAHALLESI 1401, 1403 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-518 B KOLU

KARABAĞLAR
22.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FAHRETTİN ALTAY MAHALLESİ,65/20 SOKAK VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 22 Eylül Çarşamba

KEMALPAŞA
22.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÖRNEKKÖY MAH. 1059 SK. OKAN CADDESI VE CIVARLARI

KİRAZ
22.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA TEKBIÇAKLAR MAHALLESI DERE SOKAK TR-3

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Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba