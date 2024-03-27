İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 27 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...