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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı GDZ Elektrik tarafından paylaşıldı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte 27 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 09:04

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 27 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami ( Cambazoğlu Sk. Cansızlar Sk. Cinaloğlu Sk. Eski Değirmen Sk. FEVZİ ÇAKMAK Hasan Ali Çk. Karababa Sk. Saim Çavuş Sk. Sakızlıoğlu Sk. Salioğlu Sk. VALİ KAZIM DİRİK )
İbrahimçavuş ( HACI AHMET )

Saat : 9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Postacılar ( 7600. Sk. 7651/1. Sk. 7654/1. Sk. 7654/2. Sk. 7600/5. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Tepeköy ( Çamköy Köyü İç Yolu )
Alacalar ( Alacalar Köyü İç Yolu Alacarlar )
Çamköy ( Çamköy Çamköy Köyü İç Yolu )
Bergama OSB
Fatih
Narlıca ( Köy İçi Yolu Narlıca Narlıca Köyü İç Yolu )
Ovacık ( İZMİR-ÇANAKKALE YOLU Ovacık Ovacık Köyü İç Yolu )
Pınarköy ( TEPE Pınarköy Pınarköy Köyü İç Yolu PINARKÖY )
Sağancı

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa ( 5492. Sk. 5495. Sk. 5495. Sk. 5499. Sk. 5499. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. 5544. Sk. 5544. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Cd. 5494. Sk. 5494. Sk. 5493. Sk. 5493. Sk. 5492. Sk. 5491. Sk. 5491. Sk. 5482. Sk. 5482. Sk. 5546/1. Sk. 5546/1. Sk. )

Rafet Paşa ( 5376. Sk. 5381. Sk. 5381. Sk. 5381/1. Sk. 5381/1. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. Abdi İpekçi Abdi İpekçi 5376. Sk. 5375. Sk. )

Saat : 10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6099. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6093. Sk. 6092. Sk. 6090. Sk. 6089. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6086. Sk. 6085. Sk. 6084 6083/1. Sk. 6083. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1 6079. Sk. 6078. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6064. Sk. 6060. Sk. 6058. Sk. 6051. Sk. 6034. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6030. Sk. 6029. Sk. 6025/1. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6021. Sk. 6020. Sk. 6019. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6007. Sk. 6006. Sk. 6004/3. Sk. 6004/2. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Mazılı ( Mazılı 1 Kıroba Köyü İç Yolu KIROBA 1 Mazılı 2 Mazılı 3 Mazılı 5 Mazılı Cumhuriyet Mazılı3
İsmetpaşa

Samanlıkköy ( Samanlık 5 Samanlık 6 Samanlık Cumhuriyet Samanlıkköy 1 Samanlıkköy 3 Samanlıkköy 4 Samanlıkköy 6 Samanlıkköy Cumhuriyet Samanlıkköy Köyü İç Yolu )

Yenice ( Yenice 1 Yenice 2 Yenice 3 Yenice 3/1 Yenice 4 Yenice 5 Yenice 6 Yenice 7 Yenice 8 Yenice Köyü Yenice Köyü İç Yolu Yenice İstiklal )

Kocaoba ( Kocaoba6 Kocaoba İstiklal Kocaoba Vatan Kocaoba Köyü İç Yolu Kocaoba Cumhuriyet Kocaoba 7 Kocaoba 6 Kocaoba 5 Kocaoba 4 Kocaoba 2 Kocaoba 1 Kobaoba Vatan )

Gazi Osman Paşa ( 5492. Sk. 5495. Sk. 5495. Sk. 5499. Sk. 5499. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. 5544. Sk. 5544. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Cd. 5494. Sk. 5494. Sk. 5493. Sk. 5493. Sk. 5492. Sk. 5491. Sk. 5491. Sk. 5482. Sk. 5482. Sk. 5546/1. Sk. 5546/1. Sk. )

Rafet Paşa ( 5376. Sk. 5381. Sk. 5381. Sk. 5381/1. Sk. 5381/1. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. Abdi İpekçi Abdi İpekçi 5376. Sk. 5375. Sk. )

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( BUKET KEMALETTİN TUĞCU GÜNDOĞDU TUR TURGUT ÖZAL AÇIK CEVAHİR BERRAK CEVHER YAVUZHAN AZİZ KAYA )

Fevzi Çakmak ( Duru Sk. ÖZEL ÖZHAN ŞENSES Sk. Taşkent Sk. AYLA FATİH SULTAN MEHMET Sayın Sk. Sadullah Sever Fatih Sultan Mehmet Cd. )

Fatih ( BİRLİK YAZGIN ORUÇ REİS Mercankent GÖZDE İSMAİL CEM GÖKÇEN BEYAZ )

Saat : 9:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
İskele ( Leylak Sk. )
Salman
Küçükbahçe ( 8107 )
Merkez ( 1262 )

Saat : 10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy ( HALİM ERKER 1751. Sk. 1752. Sk. 1753. Sk. YALI Hasan Tahsin Abakan Sk. 1743. Sk. 1747. Sk. 1748. Sk. )

Donanmacı ( 1704. Sk. 1728. Sk. SANCAR MARUFLU 1740/1. Sk. 1743. Sk. ÇEVİK ERSİN TEMEL 1743/1. Sk. YALI Fazıl Bey Cd. Gurbet Çk. Park İçi Yolu )

Bostanlı ( Muharrem Candaş Sk. Nebil Susup Sk. Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk. Şehit Kadir Turunç Sk. 2007. Sk. 2009. Sk. 2011. Sk. DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER Hüseyin Yurttaş Sk. )

İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 11:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Yukarıkızılca Merkez ( Yel Değirmeni Yeni Mahalle Sk. Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yenilik Yenilik Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yukarıkızılca Belediye Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yıl İlköğretim Okulu Çamköy Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Özgüç Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. Kıravlusu Kümeevler ECE SEDA LİMA BERKAY GONCALAR Süvari Kümeevler 2251 LAVANTA ŞEHİT ALİ ACAR 2253 YENGİ SOKAK KIRAVLUSU KÜME EVLER )

Nazarköy ( savanda yolu kümeevler yeşillik yolu kümeevler 4051 Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Savanda Kurudere Yolu Yeşillik Yolu Yeşillik Yolu Kümeevler YEŞİLLİK YOLU )

Aşağıkızılca ( Aşağıkızılca Taştepe AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ )

Çiniliköy ( Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Nilkent Sitesi Savanda Kurudere Yolu Torbalı Torbalı Cd. çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 )

Saat : 10:30 - 11:30
KİRAZ / İZMİR
Hisar ( Pınar Sk. KOCAHİSAR )

Kırköy ( Özdeveci Sk. TOPRAKLIK 2.Yeşil Sk. 3.Yeşillik Sk. Gülmez Sk. KOCA MUSTAFA 2 Yeşil Sk. ÇOMUK TURNA ÖZEN TOPRAKLIK TOPRAKLIK TOPRAKLIK )

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