İzmir elektrik kesintisi 27 Mart Çarşamba

Saat : 9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gazi Osman Paşa ( 5492. Sk. 5495. Sk. 5495. Sk. 5499. Sk. 5499. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. 5544. Sk. 5544. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Cd. 5494. Sk. 5494. Sk. 5493. Sk. 5493. Sk. 5492. Sk. 5491. Sk. 5491. Sk. 5482. Sk. 5482. Sk. 5546/1. Sk. 5546/1. Sk. )
Rafet Paşa ( 5376. Sk. 5381. Sk. 5381. Sk. 5381/1. Sk. 5381/1. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. Abdi İpekçi Abdi İpekçi 5376. Sk. 5375. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6099. Sk. 6097. Sk. 6096. Sk. 6093. Sk. 6092. Sk. 6090. Sk. 6089. Sk. 6088. Sk. 6087. Sk. 6086. Sk. 6085. Sk. 6084 6083/1. Sk. 6083. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1 6079. Sk. 6078. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6064. Sk. 6060. Sk. 6058. Sk. 6051. Sk. 6034. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6030. Sk. 6029. Sk. 6025/1. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6021. Sk. 6020. Sk. 6019. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6007. Sk. 6006. Sk. 6004/3. Sk. 6004/2. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
DİKİLİ / İZMİR
Mazılı ( Mazılı 1 Kıroba Köyü İç Yolu KIROBA 1 Mazılı 2 Mazılı 3 Mazılı 5 Mazılı Cumhuriyet Mazılı3
İsmetpaşa
Samanlıkköy ( Samanlık 5 Samanlık 6 Samanlık Cumhuriyet Samanlıkköy 1 Samanlıkköy 3 Samanlıkköy 4 Samanlıkköy 6 Samanlıkköy Cumhuriyet Samanlıkköy Köyü İç Yolu )
Yenice ( Yenice 1 Yenice 2 Yenice 3 Yenice 3/1 Yenice 4 Yenice 5 Yenice 6 Yenice 7 Yenice 8 Yenice Köyü Yenice Köyü İç Yolu Yenice İstiklal )
Kocaoba ( Kocaoba6 Kocaoba İstiklal Kocaoba Vatan Kocaoba Köyü İç Yolu Kocaoba Cumhuriyet Kocaoba 7 Kocaoba 6 Kocaoba 5 Kocaoba 4 Kocaoba 2 Kocaoba 1 Kobaoba Vatan )
Gazi Osman Paşa ( 5492. Sk. 5495. Sk. 5495. Sk. 5499. Sk. 5499. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. 5544. Sk. 5544. Sk. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Cd. 5494. Sk. 5494. Sk. 5493. Sk. 5493. Sk. 5492. Sk. 5491. Sk. 5491. Sk. 5482. Sk. 5482. Sk. 5546/1. Sk. 5546/1. Sk. )
Rafet Paşa ( 5376. Sk. 5381. Sk. 5381. Sk. 5381/1. Sk. 5381/1. Sk. 5499/1. Sk. 5499/1. Sk. Abdi İpekçi Abdi İpekçi 5376. Sk. 5375. Sk. )