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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Eylül Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:04 Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 10:04
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 5 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

ALİAĞA
05.09.2021 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALİAĞA SİTELER MAHALLESİ AYGAZ CADDESİ PEGAGAZ ÖZEL TR, EVAS EV ALETLERİ ÖZEL, MİLANGAZ ÖZEL, FULLGAZ ÖZEL TR, İPRAGAZ ÖZEL-AYGAZ ÖZEL VE CİVARLARI
05.09.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ YAZAR NAMIK KEMAL CADDESİ, 2409 SOKAK, GENÇLİK CADDESİ, ŞOK MARKET, 2418 SOKAK, MUSTAFAA KEMAL ATATÜRK CADDESİ VE CİVARLARI
05.09.2021 09:00 10:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ MEHMET SEVİNDİK CADDESİ, 2420, 2422, 24

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

BAYRAKLI
05.09.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR,ONUR MAHALLELERİ,7371,7399,7399/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25,7356/4-6-7-8,7357,7371,7398,7398/1-3-5-6-7,7371, 7399,7399/1,7399/2, 7399/3,7399/4,7399/5,7399/6,7399/7,7399/8,7399/9,7399/10,7399/11,7399/12,7399/13,7399/14, 7399/15,7399/16,7399/17,7399/18,7399/19,7399/20, 7399/21,7399/22,7399/23,7399/24,7399/25, 7356/4,7356/6,7356/7,7356 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

BORNOVA
05.09.2021 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUBORG,DESA ENERJİ,PINAR SÜT,EFES BİRACILIK,EGEMEN YIKAMA,GÖKTEPE BORU ,EVRİM POLİMER,TYH ULUSLARARASI TEKS.PAZ.,VOLTAR GIDA,DOĞAN PLASTİK,AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZ. SAN.,EDE DEMİR-ÇELİK (CER ÇELİK)
05.09.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZKESEN MEVKİİ, BATI BETON, ERKOÇ KIRMA TAŞ, BATIÇİM, PINARTAŞ MADEN, BEMAŞ BETON, NE-KA YAPI, BATIÇİM TAŞ OCAKLARI, İZ-BETON TAŞ KIR., AŞİL LOJİSTİK, BEMAŞ BETON-2, ENİ ENERJİ-1,2, YERTAŞ,OTOYOL TÜNEL GEÇİSİ,4.SANAYİ SITESİ
05.09.2021 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZKESEN MEVKİİ, BATI BETON, ERKOÇ KIRMA TAŞ, BATIÇİM, PINARTAŞ MADEN, BEMAŞ BETON, NE-KA YAPI, BATIÇİM TAŞ OCAKLARI, İZ-BETON TAŞ KIR., AŞİL LOJİSTİK, BEMAŞ BETON-2, ENİ ENERJİ-1,2, YERTAŞ,OTOYOL TÜNEL GEÇİSİ,4.SANAYİ SITESİ

İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar
İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

BUCA
05.09.2021 08:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,312/1,316/1,316,318,320 SOKAKLAR VE CİVARI
05.09.2021 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,898,916,918,914/1 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
05.09.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YZB. ŞERAFETTİN MAHALLESİ,E.İZMİR CADDESİ- 3951-3952-3959-3959/8-3959/29-3960 SOKAKLAR VE CİVARI

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