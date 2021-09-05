İzmir elektrik kesintisi 5 Eylül Pazar

BORNOVA
05.09.2021 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUBORG,DESA ENERJİ,PINAR SÜT,EFES BİRACILIK,EGEMEN YIKAMA,GÖKTEPE BORU ,EVRİM POLİMER,TYH ULUSLARARASI TEKS.PAZ.,VOLTAR GIDA,DOĞAN PLASTİK,AKG YALITIM VE İNŞAAT MALZ. SAN.,EDE DEMİR-ÇELİK (CER ÇELİK)
05.09.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZKESEN MEVKİİ, BATI BETON, ERKOÇ KIRMA TAŞ, BATIÇİM, PINARTAŞ MADEN, BEMAŞ BETON, NE-KA YAPI, BATIÇİM TAŞ OCAKLARI, İZ-BETON TAŞ KIR., AŞİL LOJİSTİK, BEMAŞ BETON-2, ENİ ENERJİ-1,2, YERTAŞ,OTOYOL TÜNEL GEÇİSİ,4.SANAYİ SITESİ
05.09.2021 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOĞAZKESEN MEVKİİ, BATI BETON, ERKOÇ KIRMA TAŞ, BATIÇİM, PINARTAŞ MADEN, BEMAŞ BETON, NE-KA YAPI, BATIÇİM TAŞ OCAKLARI, İZ-BETON TAŞ KIR., AŞİL LOJİSTİK, BEMAŞ BETON-2, ENİ ENERJİ-1,2, YERTAŞ,OTOYOL TÜNEL GEÇİSİ,4.SANAYİ SITESİ