İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti
İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.
Giriş Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 18:25
Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 18:25
Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.
Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu.
Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.
Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu.
İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü.