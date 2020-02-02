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İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahile akın etti. Aileler, sömestir tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 18:25 Güncelleme Tarihi: 2 Şubat 2020 Pazar 18:25
İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

Hafta sonu İzmir, Manisa ve çevre yerleşim yerlerinden günübirlik Foça'ya gelenler, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.

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İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turistik ilçeyi gezenler, sahilde ahşap iskelelerde oturdu.

İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

Aileler, yarıyıl tatilinin son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında yürüyüş yaptı.

İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

Teknelerle balık ve gezi turlarına çıkılırken, sahildeki restoran ve kafeler de doldu.

İzmir Foça'da şubat güneşi! Vatandaşlar akın etti

İlçenin meşhur dondurmacısının önünde kuyruk oluştuğu görüldü.

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