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Haberler Galeri İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

İzmirliler güne kızıl gökyüzü ile uyandı. Gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları ortaya mest eden görüntüler çıkarırken çok sayıda kişi o anları sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:54
İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara
İzmir’de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.

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İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara
İzmir’de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'şaşkınlıklarını' dile getirdi.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara
İzmir’de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

İzmir'de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara
İzmir’de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara
İzmir’de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak 'İzmir güne harika başladı', 'Kızıl gökyüzü İzmir'e çok yakıştı' gibi yorumlarda bulundu.

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