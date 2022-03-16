İzmir'de gökyüzü kızıla boyandı! Hayran bırakan manzara

İzmirliler güne kızıl gökyüzü ile uyandı. Gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları ortaya mest eden görüntüler çıkarırken çok sayıda kişi o anları sosyal medyadan paylaştı.