İZMİR HAVA DURUMU 19 NİSAN PAZAR | METEOROLOJİ’DEN O İLLERE YAĞIŞ UYARISI

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı