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Haberler Galeri İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 23 Ekim Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 08:47 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 08:49
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 23 Ekim Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

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