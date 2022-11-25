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Haberler Galeri İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji'den o illere uyarı...

İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji'den o illere uyarı...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 25 Kasım Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 08:46 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 08:49
İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji’den o illere uyarı...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikketli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji’den o illere uyarı...

MARMARA

Çok bulutlu, Güney ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji’den o illere uyarı...

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji’den o illere uyarı...

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 25 Kasım Cuma! Meteoroloji’den o illere uyarı...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yer yer karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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