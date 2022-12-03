İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 3 Aralık Cumartesi hava durumu...