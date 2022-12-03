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Haberler Galeri İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı yapanlar hava durumunu yakından takip ediyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 3 Aralık Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 08:46 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 08:48
İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Çok bulutlu ve bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Çok bulutlu

İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 3 Aralık Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

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