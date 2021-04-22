İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu