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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Nisan Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 08:54 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:00
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

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30 sn kaldı İzmir elektrik kesintisi 22 Nisan Perşembe
İzmir elektrik kesintisi 22 Nisan Perşembe