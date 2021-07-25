İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce,Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Temmuz Pazar hava durumu....