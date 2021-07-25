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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce,Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Temmuz Pazar hava durumu....

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:51 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 08:57
İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 25 Temmuz Pazar hava durumu....

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İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyı kesimleri ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar
Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Pazar