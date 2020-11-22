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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:06 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:12
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden sonra bölge genelinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'inde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! İşte 22 Kasım Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

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