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Haberler Galeri İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 08:41 Güncelleme Tarihi: 2 Aralık 2020 Çarşamba 08:46
İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağış bekleniyor mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumu paylaştı. İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

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İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Çok bulutlu,doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere uyarı! İşte 2 Aralık Çarşamba hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Günlük burç yorumları - 2 Aralık Çarşamba
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