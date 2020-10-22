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Haberler Galeri İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor. İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 09:07 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 09:14
İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu batısı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 22 Ekim Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu güney kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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