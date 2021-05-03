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Haberler Galeri İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 09:26
İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu! Sıcaklıklar artacak mı? İşte 3 Mayıs Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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Günlük burç yorumları - 3 Mayıs Pazartesi