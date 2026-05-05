HaberlerGaleri İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ 5 MAYIS SALI| Hangi illerde yağış var?
İZMİR HAVA DURUMU TAHMİNİ 5 MAYIS SALI| Hangi illerde yağış var?
Hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki bugün hangi llerde yağış var? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak? İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak artıyor. Pazartesi günü rüzgarlı bir hava ile 17 derece ölçülen sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 11 derece birden yükselerek 28 dereye kadar çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre İzmir'de sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek, bahar havası etkili olacak.
İZMİR 5 MAYIS HAVA DURUMU Bugünden (05 Mayıs Salı) itibaren rüzgarlı hava yerini az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Salı günü en düşük 9 derece olan sıcaklıklar gün içerisinde 21 dereceye kadar tırmanacak.
06 Mayıs Çarşamba günü ise ısınma trendi devam ederek termometrelerin en düşük 10 derece, en yüksek 24 dereceyi göstermesi bekleniyor. Haftanın son iki gününde ise İzmir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
07 Mayıs Perşembe günü az bulutlu hava eşliğinde en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşırken,
08 Mayıs Cuma günü de bu seviye korunacak. Cuma günü gece saatlerinde sıcaklığın 13 derece, gün içinde ise 28 derece olması tahmin ediliyor.
İzmirlileri, hafta başına kıyasla sıcaklıkların yaklaşık 11 derece artacağı, güneşli ve sıcak bir kapanış bekliyor.